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Челсі вирішив позбутися 80-мільйонного захисника

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 19:16
Челсі вирішив позбутися 80-мільйонного захисника
Веслі Фофана
ФК Челсі

Лондонський Челсі вирішив влітку позбутися центрального захисника Веслі Фофана.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За їхньою інформацією, Челсі готовий розглядати пропозиції як щодо повноцінного трансферу, так і оренди гравця. Наразі найбільшу зацікавленість до 24-річного француза проявляє Марсель.

Нагадаємо, на початку квітня Фофана отримав травму підколінного сухожилля та переніс операцію, вибувши з гри до кінця поточного сезону.

У нинішній кампанії Фофана провів 14 матчів за Челсі в АПЛ, у кожному з них виходив на поле в основному складі.

Контракт Фофана із Челсі діє до літа 2029 року, трансферна вартість центрального захисника оцінюється в 27 мільйонів євро. Влітку 2022 року лондонський клуб віддав за захисника Лестеру 80 мільйонів.

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