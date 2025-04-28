Челсі вирішив позбутися 80-мільйонного захисника

Лондонський Челсі вирішив влітку позбутися центрального захисника Веслі Фофана.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За їхньою інформацією, Челсі готовий розглядати пропозиції як щодо повноцінного трансферу, так і оренди гравця. Наразі найбільшу зацікавленість до 24-річного француза проявляє Марсель.

Нагадаємо, на початку квітня Фофана отримав травму підколінного сухожилля та переніс операцію, вибувши з гри до кінця поточного сезону.

У нинішній кампанії Фофана провів 14 матчів за Челсі в АПЛ, у кожному з них виходив на поле в основному складі.

Контракт Фофана із Челсі діє до літа 2029 року, трансферна вартість центрального захисника оцінюється в 27 мільйонів євро. Влітку 2022 року лондонський клуб віддав за захисника Лестеру 80 мільйонів.