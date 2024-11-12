Захисник збірної Франції пропустить листопадові матчі Ліги націй

Центральний захисник Челсі Веслі Фофана не допоможе збірній Франції у листопадових матчах Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

23-ріний гравець страждає від болю в лівому коліні, який з’явився у нього після матчу АПЛ проти Арсенала 10 листопада (нічия 1:1). Замість нього до збірної Франції був викликаний захисник міланського Інтера Бенжамен Павар.

14 та 17 листопада на команду Дідьє Дешама очікують два заключних поєдинки Ліги націй – проти Ізраїлю та Італії відповідно. Наразі Франція йде другою у турнірній таблиці групи 2 дивізіону А з 9 очками у 4 матчах, відстаючи на один бал від лідера, Італії.

Минулого тижня повідомлялося про те, що у листопадових матчах французів також не візьме участі форвард Реала Кіліан Мбаппе.