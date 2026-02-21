Брентфорд з Ярмолюком програв Брайтону, Челсі втратив очки з Бернлі у 27 турі АПЛ

У суботу, 21 лютого, низкою матчів стартував 27-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Астон Вілла вдома зіграла внічию з Лідсом.

Пізніше Брайтон на виїзді переміг Брентфорд Єгора Ярмолюка. Український хавбек "бджіл" вийшов на заміну у другому таймі та записав у пасив жовту картку. Оцінка від SofaScore склала 6.7 балів.

Далі відбулася ще одна зустріч, у якій Челсі вдома втратив очки з Бернлі, який врятувався від поразки у компенсований час після вилучення Фофана.

Чемпіонат Англії - АПЛ

27 тур, 21 лютого

Астон Вілла – Лідс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Штах, 1:1 – 88 Ебрахам

Брентфорд – Брайтон 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 30 Гомес, 0:2 – 45+1 Велбек

Челсі – Бернлі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Жоао Педро, 1:1 – 90+3 Флеммінг

Вилучення: 72 – Фофана (Челсі)

Вест Гем – Борнмут

Манчестер Сіті – Ньюкасл

Нагадаємо, у попередньому турі Ліверпуль здобув перемогу над Сандерлендом, а Манчестер Сіті впевнено переміг Фулгем.