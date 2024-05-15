Флуміненсе відхилив пропозицію Шахтаря стосовно молодого нападника

Бразильський Флуміненсе відхилив пропозицію донецького Шахтаря стосовно молодого нападника Джона Кеннеді.

Про це повідомляє Bolavip Brasil.

Зазначається, що український клуб запропонував за 21-річного форварда 10 мільйонів євро, проте керівництво команди хоче за свого гравця щонайменше 20.

У поточному сезоні Кеннеді зіграв 11 матчів за Флуміненсе і забив 2 м'ячі. Зазначимо, що в основного нападника "гірників" Данила Сікана 15 голів та 5 асистів за 39 матчів у сезоні-2023/24.

Нагадаємо, напередодні Шахтар переміг в очному протистоянні київське Динамо та здобув 15-те чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі.