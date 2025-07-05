Перемоги з однаковим рахунком: огляд матчів Флуміненсе – Аль-Хіляль та Палмейрас – Челсі на КЧС-2025

В межах 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу відбулися перші два поєдинки, які визначили перших півфіналістів турніру.

У першому матчі вечора Флуміненсе зустрівся з Аль-Хілялем. Команди по черзі відзначалися у воротах одна одної, що призвело до перемоги бразильців з рахунком 2:1.

Пізніше на футбольному полі у Філадельфії зійшлися гравці Палмейраса та Челсі. У цьому поєдинку повторився сценарій попередньої зустрічі. У підсумку путівку до півфіналу вирвали підопічні Енцо Марески (2:1).

Огляд матчів Флуміненсе – Аль-Хіляль та Палмейрас – Челсі

Клубний чемпіонат світу-2025 – плейоф

1/4 фіналу, 5 липня

Флуміненсе (Бразилія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 2:1

Голи: 1:0 – 40 Мартінелі, 1:1 – 51 Леонардо, 2:1 – 70 Еркулес.

Палмейрас (Бразилія) – Челсі (Англія) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Палмер, 1:1 – 53 Естеван, 1:2 – 83 Вевертон (автогол).

Нагадаємо, що Флуміненсе та Челсі утворили першу півфінальну пару Клубного чемпіонату світу-2025.