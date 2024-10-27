Фліку в Барселоні підкорилося досягнення 40-річної давнини
Ганс-Дітер Флік
fcbarcelona.com
Вчора, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" каталонська Барселона розгромила мадридський Реал. Ця перемога принесла наставнику каталонців Гансу-Дітеру Фліку унікальне досягнення
Про це повідомляє Opta.
Завдяки перемозі над "вершковими" німецький фахівець став першим головним тренером "блаугранас" з 1984 року, який виграв дебютне Ель Класіко на виїзді. Востаннє це вдавалося зробити Террі Венейблсу, який очолював команду з 1984-го до 1987 року.
Нагадаємо, Флік очолив "синьо-гранатових" влітку 2024 року після звільнення Хаві Ернандеса, його контракт чинний до 30 червня 2026 року.
Після 11-ти турів чемпіонату Іспанії Реал займає друге місце, набравши 24 бали, а Барселона лідирує, маючи у своєму активі 30 очок.