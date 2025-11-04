Борги іспанського гранда сягнули рекордної позначки у світовому футболі – The Athletic

Загальна сума боргів Барселони сягнула рекордної позначки у світовому футболі й тепер становить близько 1,5 млрд євро.

Про це йдеться в аналітичний статті авторитетного видання The Athletic.

Зазначається, що в 2021 році каталонці зазнали найбільших збитів серед усіх футбольних клубів світу – 555 млн євро.

Зокрема, Барселона також заборгувала майже 160 мільйонів євро клубам за трансфери, починаючи з 2022 року.

"Більшість інших команд у такій ситуації різко скоротили б витрати. Однак Барселона знаходить усе нові й нові способи залучення коштів – водночас демонструючи феноменальне зростання у комерційній сфері", – пише видання.

