Борги іспанського гранда сягнули рекордної позначки у світовому футболі – The Athletic

Олексій Мурзак — 4 листопада 2025, 19:46
Загальна сума боргів Барселони сягнула рекордної позначки у світовому футболі й тепер становить близько 1,5 млрд євро.

Про це йдеться в аналітичний статті авторитетного видання The Athletic.

Зазначається, що в 2021 році каталонці зазнали найбільших збитів серед усіх футбольних клубів світу – 555 млн євро.

Зокрема, Барселона також заборгувала майже 160 мільйонів євро клубам за трансфери, починаючи з 2022 року.

"Більшість інших команд у такій ситуації різко скоротили б витрати. Однак Барселона знаходить усе нові й нові способи залучення коштів – водночас демонструючи феноменальне зростання у комерційній сфері", – пише видання.

Раніше повідомлялося, що зірковий нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн може перейти в Барселону влітку 2026 року.

