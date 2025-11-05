Флік може залишити Барселону влітку

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік повідомив своїх помічників, що залишить команду після завершення сезону.

Про це інформує іспанське видання ABC.

За даними джерела, німецький фахівець зізнався, що дуже втомився та розчарований неконцентрованим настроєм окремих футболістів. Крім того, Флік відчуває брак підтримки з боку керівництва клубу.

60-річний тренер очолив Барселону 29 травня 2024 року, підписавши контракт до 30 червня 2026-го. Він став третім німецьким наставником в історії каталонського клубу після Геннеса Вайсваллера та Удо Латтека.

Під керівництвом Фліка Барселона здобула три трофеї – Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Раніше ми писали, що у Барселони рекордні борги.