Показали слабкий рівень: Флік розкритикував гравців Барселони після поразки від Жирони

Сергій Шаховець — 17 лютого 2026, 10:55
Ганс-Дітер Флік
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік залишився незадоволений діями гравців своєї команди в програному матчі проти Жирони (1:2).

Слова наставника "синьо-гранатових" цитує Marca.

Німецький фахівець назвав ключові причини поразки в каталонському дербі.

"У нас було багато моментів у першому таймі. У Жирони вони були в другому. У переходах, особливо в обороні, ми зіграли погано. Вони заслужили перемогу, тому що ми були не на рівні.

Наше розташування на полі було поганим, особливо в центрі поля. Ми зробили занадто багато помилок. Зараз ми переживаємо момент, коли у нас багато чого не виходить. Гравцям зараз потрібні ці дні відпочинку, тому що вони втомилися", – сказав Флік.

Нагадаємо, що українці Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат зі стартових хвилин розпочали гру з Барселоною. Форвард "біло-червоних" записав на свій рахунок асист.

Після поразки від Жирони Барселона пропустила на перше місце Реал, який випереджає "синьо-гранатових" на два бали. Жирона йде на 12 місці, маючи в активі 29 залікових пунктів.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Жирони Мічел може залишити команду по завершенні сезону-2025/26.

