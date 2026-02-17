Показали слабкий рівень: Флік розкритикував гравців Барселони після поразки від Жирони

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік залишився незадоволений діями гравців своєї команди в програному матчі проти Жирони (1:2).

Німецький фахівець назвав ключові причини поразки в каталонському дербі.

Німецький фахівець назвав ключові причини поразки в каталонському дербі.

"У нас було багато моментів у першому таймі. У Жирони вони були в другому. У переходах, особливо в обороні, ми зіграли погано. Вони заслужили перемогу, тому що ми були не на рівні.

Наше розташування на полі було поганим, особливо в центрі поля. Ми зробили занадто багато помилок. Зараз ми переживаємо момент, коли у нас багато чого не виходить. Гравцям зараз потрібні ці дні відпочинку, тому що вони втомилися", – сказав Флік.