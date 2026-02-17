Показали слабкий рівень: Флік розкритикував гравців Барселони після поразки від Жирони
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік залишився незадоволений діями гравців своєї команди в програному матчі проти Жирони (1:2).
Слова наставника "синьо-гранатових" цитує Marca.
Німецький фахівець назвав ключові причини поразки в каталонському дербі.
"У нас було багато моментів у першому таймі. У Жирони вони були в другому. У переходах, особливо в обороні, ми зіграли погано. Вони заслужили перемогу, тому що ми були не на рівні.
Наше розташування на полі було поганим, особливо в центрі поля. Ми зробили занадто багато помилок. Зараз ми переживаємо момент, коли у нас багато чого не виходить. Гравцям зараз потрібні ці дні відпочинку, тому що вони втомилися", – сказав Флік.
Нагадаємо, що українці Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат зі стартових хвилин розпочали гру з Барселоною. Форвард "біло-червоних" записав на свій рахунок асист.
Після поразки від Жирони Барселона пропустила на перше місце Реал, який випереджає "синьо-гранатових" на два бали. Жирона йде на 12 місці, маючи в активі 29 залікових пунктів.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Жирони Мічел може залишити команду по завершенні сезону-2025/26.