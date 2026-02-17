Жирона з асистом Ваната здобула сенсаційну перемогу над Барселоною у Ла Лізі

У понеділок, 16 лютого, Жирона вдома обіграла Барселону у межах 24 туру іспанської Ла Ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Гості вийшли вперед у другому таймі, коли 19-річний захисник Пау Кубарсі головою замкнув подачу з кутового. Жирона відігралась стараннями Владислава Ваната, який прорвався з флангу та виконав передачу на Лемара, який переправив м'яч у пусті ворота.

Перемогу господарям приніс влучний удар Бельтрана з лінії штрафного майданчика.

Зазначимо, що наприкінці першого тайму Ламін Ямал не зміг реалізувати пенальті.

Українці Віктор Циганков та Владислав Ванат розпочали зустріч у стартовому складі. Нападника замінили на 74-й хвилині гри.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

24 тур, 16 лютого

Жирона – Барселона 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Кубарсі, 1:1 – 62 Лемар, 2:1 – 87 Бельтран

Раніше повідомлялось, що Мічел може покинути тренерський місток іспанського колективу після закінчення угоди, яка спливає по закінченню поточного сезону-2025/26.

Також нещодавно наставник розкритикував українського форварда Владислава Ванат за його нерішучість в ухваленні рішень.