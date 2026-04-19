Справжній кошмар, – легенда футболу назвав позицію, яку потрібно підсилити Барселоні

Легенда лондонського Арсенала Тьєррі Анрі висловився про протистояння Барселони проти мадридського Атлетико, а також назвав позицію, яку терміново потрібно підсилювати каталонському клубу.

Його цитує Marca.

Французький колишній форвард запевнив, що команді Ганс-Дітера Фліка потрібно підписувати оборонців топового класу. Водночас Анрі додав, що нинішній Барселоні потрібно покращити багато речей, інакше команда переживатиме сором із року у рік.

"Гра з високою лінією оборони в таких великих європейських матчах, з таким підходом до захисту, все ускладнює. Я говорю це вже два роки: ця Барса дає суперникам шанси навіть тоді, коли домінує, і пройти стадії плейоф дуже складно Атлетико покарав їх у Кубку Іспанії, вдома в Лізі чемпіонів і знову на своєму полі", – сказав Анрі.

Інвестор італійського клубу Комо розповів, що каталонський колектив не може стабільно виступати на високому рівні.

"Мені шкода, але цій команді відчайдушно потрібні елітні центральні захисники наступного сезону. Якщо у вас немає витривалості або швидкості, щоб закривати ці зони, вас чекає справжній кошмар. Це не просто невдалий вечір – це структурна проблема, яка потребує негайного вирішення", – наголосив ексфорвард "блаугранас".

14 квітня Барселона обіграла Атлетико у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26, але вилетіла з турніру через поразку 0:2 у першій грі.

Тому каталонці продовжують боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі. Саме це є основною ціллю команди Фліка. Барселона з 79 очками лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи другий мадридський Реал вже на 9 балів.

Наступна зустріч "блаугранас" відбудеться у середу, 22 квітня, коли прийме Сельту (о 22:30 за київським часом).