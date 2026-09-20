Він ідеальний капітан: Флік – про рішення Барселони продовжити контракт з лідером команди

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про Рафінью, який відзначився хеттриком у матчі сьомого туру Ла Ліги проти Севільї (3:1).

Його слова передає Marca.

Німецький фахівець схвально відреагував на заяву спортивного директора клубу Деку про те, що сторони домовились про продовження контракту із бразильцем до 2030 року. Він заявив, що Рафінья є ідеальним капітаном команди.

"Його рівень високий. Ми знаємо його якість. Ми задоволені. Він динамічний. Він топ. Рішення поставити його на позицію "дев'ятки" ухвалили тренери. Він дуже задоволений тим, що грає на позиції "хибної дев'ятки". Це найкраще рішення з боку клубу. Коли бачиш, як він знаходить контакт із трибунами, з командою... він ідеальний капітан", – сказав Флік.

Зазначимо, що Рафінья відзначився вже другим хеттриком поспіль. Загалом у нинішньому сезоні він провів вісім матчів, у яких забив 14 голів і віддав три результативні передачі.

Наразі каталонці очолюють турнірну таблицю Ла Ліги. Вони виграли всі сім поєдинків із загальним балансом голів 31:7.

В наступному турі Барселона зустрінеться із Хетафе. Гра відбудеться 10 жовтня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.