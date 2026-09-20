Барселона завдяки хеттрику Рафіньї переграла Севілью, Сельта розгромила Расінг у 7-му турі Ла Ліги

У суботу, 19 вересня, низкою матчів продовжилась програма 7-го туру іспанської Ла Ліги.

Розпочала день в іспанській першості нічия між Осасуною та Райо Вальєкано. Голами відзначалися Будімір і Камельйо. Атлетик Більбао та Алавес узагалі не порадували вболівальників забитими м'ячами.

Натомість Сельта Віго декласувала сантандерський Расінг, забивши 5 голів без відповіді. Дубль оформив 25-річний нападник Пабло Дуран.

Наприкінці каталонська Барселона здобула перемогу проти Севільї. Саме "нервіонці" першими відкрили рахунок. Утім, вже потім усю свою майстерність на полі продемонстрував Рафінья.

Бразилець став героєм зустрічі, відзначившись хеттриком. Зауважимо, що вже вдруге поспіль цей нападник забив 3 голи в одному матчі. Раніше він тричі розписався у воротах суперника в матчі проти Расінга.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

7-й тур, 19 вересня

Осасуна – Райо Вальєкано 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Будімір, 1:1 – 50 Камельйо.

Атлетик – Алавес 0:0 (0:0)

Сельта Віго – Расінг С. 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 32 Гонсалес (пенальті), 2:0 – 43 Моріба, 3:0 – 69 Роман, 4:0 – 78 Дуран, 5:0 – 90+2 Дуран.

Севілья – Барселона 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Фофана, 1:1 – 22 Рафінья, 1:2 – 52 Рафінья, 1:3 – 69 Рафінья.

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Нагадаємо, що у стартовому матчі 7-го туру Ельче у меншості сенсаційно переміг Еспаньйол.