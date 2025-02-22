Флік – про критику арбітрів з боку Реала: Подумайте про їх сім'ї

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував кампанію проти арбітрів, яку розпочав мадридський Реал на тлі деяких неоднозначних рішень в матчах "вершкових".

Слова фахівця цитує ESPN.

"Те, що зараз відбувається з нашими арбітрами – неймовірно. Подумайте про їх сім'ї. кожен з нас припускається помилок, і я також. Але ми повинні захищати суддів. Рішення завжди приймає арбітр. Раніше у нас не було ВАР, а тепер є – ми маємо їм довіряти", – вважає Флік.

Нагадаємо, на своєму клубному ТБ мадридці неодноразово демонстрували спірні моменти на матчах своєї команди, які трактувались не на користь Реала, засуджуючи та висміюючи суддів.

Останнім епізодом у неоголошеній війні можна вважати видалення Джуда Беллінгема за, нібито, образу арбітра в матчі з Осасуною. Втім, як повідомляв сам футболіст, Луїс Монтеро його невірно зрозумів через недосконалість своєї англійської.

На тлі цього інциденту RFEF розпочала розслідування стосовно судді, проте не знайшла порушень у його комерційній діяльності.

Раніше повідомлялось, що Реал погрожує вийти з чемпіонату Іспанії та приєднатись до іншої федерації.