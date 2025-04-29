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Це битва за мрію: Флік – про матч з Інтером у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 18:59
Це битва за мрію: Флік – про матч з Інтером у Лізі чемпіонів
Гансі Флік
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік очікує складного матчу проти Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів.

Цитує німецького фахівця Marca.

"Давайте спочатку зосередимося на першому матчі. Інтер – дуже складний суперник, з однією з найкращих оборон у Європі. У них дуже хороший півзахист і сильні нападники. Переходи дуже небезпечні. Це буде складний матч, і ми повинні бути готові.

Ми зосереджені, бо маємо можливість вийти у фінал Ліги чемпіонів, найважливіший матч сезону. Це мрія. Тренування було хорошим, усі зосереджені. Ми провели нараду перед тренуванням, щоб зрозуміти, що нам потрібно зробити і що ми можемо покращити, з огляду на гру проти Реала. Ми повинні бути на найкращому рівні в обох матчах", – розповів Флік.

Напередодні каталонці визначились з основним голкіпером на перший матч протистояння з італійцями.

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером відбудеться у середу, 30 квітня.

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