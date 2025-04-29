Це битва за мрію: Флік – про матч з Інтером у Лізі чемпіонів

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік очікує складного матчу проти Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів.

Цитує німецького фахівця Marca.

"Давайте спочатку зосередимося на першому матчі. Інтер – дуже складний суперник, з однією з найкращих оборон у Європі. У них дуже хороший півзахист і сильні нападники. Переходи дуже небезпечні. Це буде складний матч, і ми повинні бути готові.

Ми зосереджені, бо маємо можливість вийти у фінал Ліги чемпіонів, найважливіший матч сезону. Це мрія. Тренування було хорошим, усі зосереджені. Ми провели нараду перед тренуванням, щоб зрозуміти, що нам потрібно зробити і що ми можемо покращити, з огляду на гру проти Реала. Ми повинні бути на найкращому рівні в обох матчах", – розповів Флік.