Флік назвав основного воротаря Барселони на матч проти Інтера

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера основним воротарем команди буде Войцех Щенсний.

60-річного німецького фахівця цитує Фабріціо Романо.

🚨 Hansi Flick announces: “Szczesny will play in Champions League, it’s decided”.



“Ter Stegen? We will see about La Liga rotations”. pic.twitter.com/Q6uenaNAd8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2025

"Щенсний зіграє в Лізі чемпіонів, це вже вирішено. Тер Штеген? На ротацію складу подивимося в Ла Лізі", – заявив Флік.

Нагадаємо, тер Штеген пропустив майже весь поточний сезон. Він отримав розрив сухожилля правого коліна у вересні минулого року, після чого Барселона вмовила Щенсного відновити кар’єру гравця та підписала польського ветерана на правах вільного агента.

У поточному сезоні Щенсний провів 26 матчів за Барселону в усіх турнірах. У них 35-річний поляк пропустив 26 голів і 13 разів зберіг ворота у недоторканості. Тер Штеген відновив тренування наприкінці березня.

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером відбудеться у середу, 30 квітня.