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Флік назвав основного воротаря Барселони на матч проти Інтера

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 15:12
Флік назвав основного воротаря Барселони на матч проти Інтера
Войцех Щенсний
УЄФА

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера основним воротарем команди буде Войцех Щенсний.

60-річного німецького фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Щенсний зіграє в Лізі чемпіонів, це вже вирішено. Тер Штеген? На ротацію складу подивимося в Ла Лізі", – заявив Флік.

Нагадаємо, тер Штеген пропустив майже весь поточний сезон. Він отримав розрив сухожилля правого коліна у вересні минулого року, після чого Барселона вмовила Щенсного відновити кар’єру гравця та підписала польського ветерана на правах вільного агента.

У поточному сезоні Щенсний провів 26 матчів за Барселону в усіх турнірах. У них 35-річний поляк пропустив 26 голів і 13 разів зберіг ворота у недоторканості. Тер Штеген відновив тренування наприкінці березня.

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером відбудеться у середу, 30 квітня.

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