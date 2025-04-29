Флік назвав основного воротаря Барселони на матч проти Інтера
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера основним воротарем команди буде Войцех Щенсний.
60-річного німецького фахівця цитує Фабріціо Романо.
"Щенсний зіграє в Лізі чемпіонів, це вже вирішено. Тер Штеген? На ротацію складу подивимося в Ла Лізі", – заявив Флік.
Нагадаємо, тер Штеген пропустив майже весь поточний сезон. Він отримав розрив сухожилля правого коліна у вересні минулого року, після чого Барселона вмовила Щенсного відновити кар’єру гравця та підписала польського ветерана на правах вільного агента.
У поточному сезоні Щенсний провів 26 матчів за Барселону в усіх турнірах. У них 35-річний поляк пропустив 26 голів і 13 разів зберіг ворота у недоторканості. Тер Штеген відновив тренування наприкінці березня.
Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером відбудеться у середу, 30 квітня.