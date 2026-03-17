У Барселоні назвали гравця, який може стати вирішальним фактором у матчі-відповіді проти Ньюкасла в Лізі чемпіонів

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ньюкасла, який відбудеться 18 березня (о 19:45 за київським часом).

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

Коуч каталонців назвав ключового гравця своєї команди, який спробує зробити різницю у грі проти "сорок".

"Ламін Ямал готовий! Вчора він провів фантастичне тренування. Він може стати вирішальним фактором. Ліга чемпіонів – найкращий турнір у світі, і кожен мріє в ньому зіграти. Це додаткова мотивація для кожного гравця", – сказав наставник "блаугранас".

Нагадаємо, що перша зустріч між командами закінчилась несподіваною нічиєю 1:1. Ба більше, Барселона у компенсований до поєдинку час врятувалась від виїзної поразки завдяки реалізованому пенальті Ямаля.

Ламін у поточному сезоні-2025/26 відзначився 20 голами та 15 асистами у 38-ми іграх за "блаугранас" в усіх турнірах. У цьому розіграші Ліги чемпіонів 18-річний правий вінгер забив 4 м'ячі та віддав 3 гольові передачі у 7-ми матчах.