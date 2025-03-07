Фонсека не стримав сліз: огляд матчу ФКСБ – Ліон

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи румунський ФКСБ у Бухаресті приймав французький Ліон.

Клуб Ліги 1 здобув перемогу з рахунком 3:1.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга Європи-2024/25

1/8 фіналу, 6 березня

ФКСБ – Ліон 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Тальяфіко, 1:1 – 68 Белуце, 1:2 – 86 Фофана, 1:3 – 90 Фофана.

"Леви" перші відкрили рахунок – аргентинський захисник Тальяфіко головою замкнув подачу від Мікаутадзе.

Гравці Ліона цей гол відсвяткували тим, що підбігли до наставника Паулу Фонсеки. Португальський фахівець оцінив жест підопічних і не зміг стримати сліз. Футболісти вирішили продемонструвати підтримку тренеру, адже його напередодні дискваліфікували на 9 місяців.

У господарів на цей матч була своя ціль, тому вони робили все, щоб не програти. На 68-й хвилині Балуце відновив паритет, але дубль від Маліка Фофани приніс перемогу Ліону.

Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу Ліги Європи можна ознайомитися ТУТ.