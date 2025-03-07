Фонсека не стримав сліз: огляд матчу ФКСБ – Ліон
У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи румунський ФКСБ у Бухаресті приймав французький Ліон.
Клуб Ліги 1 здобув перемогу з рахунком 3:1.
Огляд матчу:
ФКСБ – Ліон 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 30 Тальяфіко, 1:1 – 68 Белуце, 1:2 – 86 Фофана, 1:3 – 90 Фофана.
"Леви" перші відкрили рахунок – аргентинський захисник Тальяфіко головою замкнув подачу від Мікаутадзе.
Гравці Ліона цей гол відсвяткували тим, що підбігли до наставника Паулу Фонсеки. Португальський фахівець оцінив жест підопічних і не зміг стримати сліз. Футболісти вирішили продемонструвати підтримку тренеру, адже його напередодні дискваліфікували на 9 місяців.
У господарів на цей матч була своя ціль, тому вони робили все, щоб не програти. На 68-й хвилині Балуце відновив паритет, але дубль від Маліка Фофани приніс перемогу Ліону.
Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу Ліги Європи можна ознайомитися ТУТ.