ФК Лісне отримав технічну поразку за невиїзд на матч з Ужгородом

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу 14-го туру Другої ліги між Ужгородом та Лісним, який не відбувся через фінансові проблеми київського клубу.

Про це йдеться на сайті УАФ.

За підсумками розгляду справи КДК УАФ зарахував Лісному технічну поразку з рахунком 0:3. Також клуб з Києва має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень за невиїзд на матч. Ужгороду зараховано технічну перемогу 3:0.

Наразі Лісне посідає шосте місце в турнірній таблиці групи А Другої ліги, маючи у своєму активі 21 бал.

Раніше Сергій Рибалка повідомляв, що ФК Лісне зніметься з чемпіонату.