Чайка призупинила виступи на професійному рівні

СК Чайка тимчасово припинила виступи на професійному рівні.

Про це повідомила пресслужба команди.

Футбольний клуб повністю сфокусується на роботі академії для послідовного навчання вихованців та створенні оптимального середовища для їхнього розвитку.

Чайка виступала на професійному рівні з 2018 року. За цей час вона не вийшли за межі Другої ліги, а їхніми найкращими результатами були два третіх місця – у сезоні-2022/23 та 2025/26.

Нагадаємо, що одеський Реал Фарма з Другої ліги взяв паузу у виступах під егідою Професіональної футбольної ліги (ПФЛ) та проведе сезон-2026/27 в чемпіонаті України серед аматорів.