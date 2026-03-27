Скала 1911 та Ужгород очним протистоянням відкрили програму 23 туру Другої ліги

У п'ятницю, 27 березня, розпочався 23 тур Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У стартовому матчі Скала 1911 вдома приймала Ужгород. Всі головні події зустрічі відбулись у першому таймі.

Вже на 12-й хвилині господарі вийшли вперед, завдяки автоголу Максима Терещенка. Згодом Кирило Ховайко зрівняв рахунок, а той таки Максим Терещенко відзначився ще одним голом, але цього разу вже в чужі ворота.

До завершення зустрічі Скала 1911 намагалась відігратись, проте їй не вдалось цього зробити. Вона зазнала другої поспіль домашньої поразки після відновлення чемпіонату та пропустила гостей попереду себе в турнірній таблиці.

Чемпіонат України – Друга ліга

23 тур, 27 березня

Скала 1911 – Ужгород 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 12 Терещенко (АГ), 1:1 – 30 Ховайко, 1:2 – 35 Терещенко