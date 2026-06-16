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Віцепрезидент ФК Харків: На нас чекає підсилення у вигляді мінімум п’яти гравців

Денис Шаховець, Владислав Дудка — 16 червня 2026, 15:25
Віцепрезидент ФК Харків: На нас чекає підсилення у вигляді мінімум п’яти гравців
Юрій Коротун
ФК Харків

Віцепрезидент ФК Харків Юрій Коротун на зустрічі з журналістами, відповідаючи на питання про потенційне підсилення команди, не підтвердив і не спростував інформацію про те, що харків'яни підпишуть гравця столичного клубу.

Слова Коротуна наводить кореспондент "Чемпіона" Владислав Дудка.

"По-перше, Младен Бартулович залишається головним тренером команди. Усі чутки, що розганяють журналісти – безпідставні. Я точно можу сказати, що на нас чекає підсилення у вигляді мінімум п'яти гравців. У міжсезонні багато гравців покинуло команду, тому, однозначно, нові трансфери будуть. Які? Скажу трохи пізніше.
Точно, можу сказати, що один трансфер практично оформлений і офіційно ми повідомимо про це через три дні. Яцик? Я вам цього не казав…" – відповів віцепрезидент клубу.

Нагадаємо, у Києві відбулася презентація ребрендингу Металіста 1925. Відтепер клуб офіційно називається футбольний клуб Харків.

Раніше повідомлялося, що першим офіційним придбанням футбольного клубу Харків стане півзахисник Динамо Олександр Яцик.

ФК Харків

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