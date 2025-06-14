Екстренер Мілана погодився очолити Фіорентину
Фіорентина домовилась про підписання контракту з головним тренером Аль-Насра Стефано Піолі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони досягли усної домовленості про перехід. 59-річний італієць підпише трирічний контракт, як новий головний тренер клубу у липні.
Протягом наступних тижнів будуть зроблені формальні кроки.
Піолі стане заміною Раффаеле Палладіно, який покинув клуб після завершення сезону. У попередні кампанії "фіалки" фінішували шостими в турнірній таблиці Серії А та вийшли до півфіналу Ліги конференцій.
Нагадаємо, що Стефано уже тренував Фіорентину в період з 2017 по 2019 рік. Також фахівець працював з Інтером, Сассуоло, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства в сезоні-2021/22.
Раніше повідомлялося, що "фіалки" проявляють інтерес до центрального півзахисника міланського Інтера та збірної Албанії Крістьяна Асллані.