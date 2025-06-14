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Екстренер Мілана погодився очолити Фіорентину

Олександр Булава — 14 червня 2025, 23:37
Екстренер Мілана погодився очолити Фіорентину
Стеафно Піолі
Getty Images

Фіорентина домовилась про підписання контракту з головним тренером Аль-Насра Стефано Піолі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони досягли усної домовленості про перехід. 59-річний італієць підпише трирічний контракт, як новий головний тренер клубу у липні.

Протягом наступних тижнів будуть зроблені формальні кроки.

Піолі стане заміною Раффаеле Палладіно, який покинув клуб після завершення сезону. У попередні кампанії "фіалки" фінішували шостими в турнірній таблиці Серії А та вийшли до півфіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Стефано уже тренував Фіорентину в період з 2017 по 2019 рік. Також фахівець працював з Інтером, Сассуоло, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства в сезоні-2021/22.

Раніше повідомлялося, що "фіалки" проявляють інтерес до центрального півзахисника міланського Інтера та збірної Албанії Крістьяна Асллані.

Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Стефано Піолі

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