Екстренер Мілана погодився очолити Фіорентину

Фіорентина домовилась про підписання контракту з головним тренером Аль-Насра Стефано Піолі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони досягли усної домовленості про перехід. 59-річний італієць підпише трирічний контракт, як новий головний тренер клубу у липні.

Протягом наступних тижнів будуть зроблені формальні кроки.

🚨🟣 Stefano Pioli will sign a three year contract as new Fiorentina head coach in July, verbal agreement in place.



Formal steps to follow in the next weeks. pic.twitter.com/RljCAy4DtX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025

Піолі стане заміною Раффаеле Палладіно, який покинув клуб після завершення сезону. У попередні кампанії "фіалки" фінішували шостими в турнірній таблиці Серії А та вийшли до півфіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Стефано уже тренував Фіорентину в період з 2017 по 2019 рік. Також фахівець працював з Інтером, Сассуоло, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства в сезоні-2021/22.

Раніше повідомлялося, що "фіалки" проявляють інтерес до центрального півзахисника міланського Інтера та збірної Албанії Крістьяна Асллані.