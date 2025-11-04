Фіорентина звільнила головного тренера

Стефано Піолі звільнений з посади головного тренера Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

60-річний фахівець очолював команду з літа поточного року. Фіорентина жахливо розпочала поточний сезон Серії А, не здобувши жодної перемоги в 10 стартових матчах. На цю мить команда посідає останнє, 20 місце в турнірній таблиці з 4 очками в активі.

Піолі не врятував вдалий старт команди в Лізі конференцій. Наразі Фіорентина лідирує в турнірній таблиці з 6 очками у 2 турах.

Нагадаємо, клуб із Флоренції є суперником Динамо Київ по Лізі конференцій, команди зіграють між собою 11 грудня.

Після звільнення Піолі Фіорентину тимчасово очолив наставник молодіжної команди Даніеле Галлоппа.

Зазначимо, що декілька днів тому Фіорентина звільнила спортивного директора клубу Даніеле Праде.

Піолі найбільше відомий за своєю роботою з Міланом у 2019 – 2024 роках. У 2022 році він привів команду до чемпіонства у Серії А. Також італієць працював із Салернітаною, Моденою, Пармою, Гроссетто, Сассуоло, К’єво, Палермо, Болоньєю, Лаціо, Інтером і Аль-Насром. Раніше він уже очолював Фіорентину у 2017 – 2019 роках.