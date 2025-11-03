Українська правда
Фіорентина визначилась з майбутнім Піолі

Олександр Булава — 3 листопада 2025, 19:12
Стефано Піолі
x.com/acffiorentina

Фіорентина незабаром звільнить головного тренера Стефано Піолі після чергової поразки в Серії А.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Відхід тренера є неминучим та наразі клуб шукає способи завершення співпраці. Керівництво "фіалок" розглядає кандидатури Паоло Ванолі та Роберто Д’Аверси.

Напередодні був звільнений спортивний директор "фіалок" Даніеле Праде.

Фіорентина вкрай невдало розпочала поточний сезон Серії А. У 10 стартових турах команда не здобула жодної перемоги та наразі посідає передостаннє, 19 місце в турнірній таблиці з 4 очками в активі.

Стефано Піолі очолив Фіорентину в липні цього року, до цього він працював у багатьох італійських клубах, зокрема в Пармі, Сассуоло, Лаціо, Інтері, Мілані та інших.

