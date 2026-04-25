Керівник Металіста 1925: Був реальний шанс запросити Піолі

Інвестор і головна наглядової ради харківського Металіста 1925 Володимир Носов заявив, що інформація про можливе призначення Стефано Піолі на посаду головного тренера команди влітку 2025 року не була пустими чутками.

Слова Носова наводить Трендець.

"Про Піолі це не жарт. Реально вели роботу, реально були у процесі. Був абсолютно реальний шанс і можливість з ним працювати. 50 на 50 у нас була історія. Якщо б не було війни, 100% він був би у нас", – заявив керівник харківського клубу.

Нагадаємо, у підсумку Металіст 1925 очолив Младен Бартулович, а Стефан Піолі відправився у Фіорентину, звідки його звільнили на початку листопада. Раніше Носов зізнався, що клуб також вів переговори з Русланом Ротанем.