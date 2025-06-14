Фіорентина націлилася на молодого хавбека Інтера

Фіорентина проявляє інтерес до центрального півзахисника міланського Інтера та збірної Албанії Крістьяна Асллані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Стефано Піолі, який незабаром повинен очолити Фіорентину, хоче підписати нового плеймейкера для команди. Якщо раніше головним претендентом на цю роль вважався колишній підопічний Піолі по Мілану Ісмаель Беннарес, то тепер "Фіалки" переключили увагу на Асллані.

23-річний албанець так і не зумів стати важливим гравцям для Інтера після переходу із Емполі влітку 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 2 асисти в 35 матчах у всіх турнірах.

Контракт Асллані з Інтером діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.