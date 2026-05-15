Фіорентина розірвала контракт із Піолі

Італійська Фіорентина оголосила про розірвання контракту із колишнім головним тренером команди Стефано Піолі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що це рішення було ухвалено з боку наставника та керівництва. Клуб побажав 60-річному фахівцю успіху у подальшій професійній кар'єрі.

Стефан Піолі очолив "фіалок" влітку минулого року. За цей час команда провела всього 14 матчів, у яких зазнала 6 поразок, 4 рази зіграла внічию та здобула 4 звитяги. У чемпіонаті Фіорентина під керівництвом Піолі жодного разу не здобувала перемогу.

У листопаді минулого року Піолі звільнили з посади головного тренера. Після чого Фіорентину очолив Паоло Ванолі. Наразі "фіалки" із 38 очками посідають 15 місце у турнірній таблиці Серії А. Також команда цього сезону виступала у Лізі конференцій, де вилетіла у чвертьфіналі від Крістал Пелес.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Стефано Піолі відмовився працювати в Росії.