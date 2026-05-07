Екстренер Мілана відхилив пропозицію з Росії – ЗМІ

Олег Дідух — 7 травня 2026, 20:06
Відомий італійський тренер Стефано Піолі відмовився працювати в Росії.

Про це повідомляє LaViola.

За їхньою інформацією, з пропозицією на Піолі вийшов московський ЦСКА, який нещодавно звільнив швейцарського фахівця Фабіо Челестіні. Проте 60-річний італійський фахівець відмовився від варіанту працевлаштування в Росії.

У Піолі на руках є контракт ще на два роки з Фіорентиною, звідки його звільнили в листопаді минулого року, тому тренер може дозволити собі ретельно підходити до вибору свого наступного місця роботи.

Нагадаємо, минулого літа у ЗМІ з'явилася інформація про переговори Піолі з харківським Металістом 1925, яку нещодавно підтвердив інвестор і голова наглядової ради клубу Володимир Носов.

