Фіорентина шукає заміну Піолі, якого звільнять найближчим часом

Фіорентина планує звільнити головного тренера Стефано Піолі після чергової поразки в Серії А.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Наразі керівництво веде переговори з наставником щодо дострокового розірвання контракту. Нинішня угода діє до 2028 року і сторони домовляються про компенсацію.

Раніше повідомлялося, що до списку потенційних кандидатів на заміну Піолі потрапили Тьяго Мотта, Паоло Ванолі, Даніеле Де Россі та Алессандро Неста.

Напередодні був звільнений спортивний директор "фіалок" Даніеле Праде.

Фіорентина вкрай невдало розпочала поточний сезон Серії А. У 10 стартових турах команда не здобула жодної перемоги та наразі посідає передостаннє, 19 місце в турнірній таблиці з 4 очками в активі.

Стефано Піолі очолив Фіорентину в липні цього року, до цього він працював у багатьох італійських клубах, зокрема в Пармі, Сассуоло, Лаціо, Інтері, Мілані та інших.