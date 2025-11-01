Піолі наступний? Фіорентина звільнила спортивного директора

Даніеле Праде звільнений із посади спортивного директора Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

58-річний фахівець обіймав цю посаду з 2019 року. До цього Праде він уже працював у Фіорентині на цій же посаді в 2012 – 2016 роках. Також у його трудовій біографії є досвід роботи з Ромою, Сампдорією та Удінезе.

Звільнення Праде може стати лише початок масштабних кадрових змін у клубі. Під загрозою відставки також знаходиться головний тренер команди Стефано Піолі, клуб уже визначився з кандидатами на заміну йому.

Фіорентина вкрай невдало розпочала поточний сезон Серії А. У 9 стартових турах команда не здобула жодної перемоги та наразі посідає передостаннє, 19 місце в турнірній таблиці з 4 очками в активі.