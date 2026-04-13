Фіорентина здолала Лаціо в заключному матчі 32 туру Серії А

У понеділок, відбувся заключний матч 32-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26, у якому Фіорентина вдома переграла Лаціо.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол у складі господарів у середині першого тайму забив Госенс.

У підсумку "лілії" набрали 35 очок, однак все одно залишилися 15-ми в турнірній таблиці.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 13 квітня

Фіорентина – Лаціо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 28 Госенс

Нагадаємо, вчора, 12 квітня, Дженоа з голом Малиновського вирвала перемогу над Сассуоло, а Інтер камбекнув у матчі з Комо.