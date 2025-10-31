Українська правда
Фіорентина визначилась з потенційними замінами головного тренера

Станіслав Лисак — 31 жовтня 2025, 09:06
Фіорентина визначилась з потенційними замінами головного тренера
Керівництво Фіорентини визначилось із кандидатами на заміну головного тренера Стефано Піолі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі до шорт-листа "фіалок" потрапили Тьяго Мотта, Паоло Ванолі, Даніеле Де Россі та Алессандро Неста.

Також зазначається, що якщо Піолі не здобуде перемогу в наступному матчі, то буде звільнений. Фіорентина протистоятиме Лечче вже в неділю, 2 листопада.

Наразі "фіалки" не здобули жодної перемоги в сезоні та розташувались на 19 місці в турнірній таблиці, маючи 4 очки після 9 турів.

