Фіорентина – Лаціо: прогноз букмекерів на матч 32 туру Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 32 туру італійської Серії А між Фіорентиною та Лаціо.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Фіорентина, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 2,34. На успіх Лаціо можна поставити з коефіцієнтом 3,53, на нічию – 3,13.

Поєдинок Фіорентина – Лаціо відбудеться 13 квітня на стадіоні "Артеміо Франкі". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що Фіорентина посідає 16 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 32 очки. Натомість Лаціо з 44 балами йде 9-м.

