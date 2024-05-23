Раньєрі назвав умову для відновлення кар'єри
Італійський тренер Клаудіо Раньєрі готовий відновити кар'єру заради національної збірної.
Цитує фахівця СorriereDelloSport.
До Кальярі у мене було два-три запити, які так і не матеріалізувалися, і я дивувався чому.
Потім, коли я прийшов в Кальярі я сказав "ось чому", мені довелося замкнути коло. Якщо одного дня національна збірна прийде з пропозицією, яка мене зацікавить, і я не говорю про Італію, я можу погодитися.
Але я не хочу тренувати інші клуби, я закрив ці двері", - сказав Раньєрі.
Наразі 72-річний фахівець очолює Кальярі, яке покине по завершенні сезону. Наразі клуб посідає 15-те місце в чемпіонаті Італії.