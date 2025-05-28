Тренер Фіорентини вирішив подати у відставку

Раффаеле Палладіно ухвалив рішення подати у відставку з посади головного тренер Фіорентини, незважаючи на те, що лише в травні сторони продовжили контракт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Цю інформацію підтверджують також Ніколо Скіра та Джанлука Ді Марціо. За інформацією Скіри, керівництво Фіорентини все ще намагається переконати Палладіно змінити своє рішення.

Рішення 41-річного італійського фахівця пов’язане з тим, що він отримав пропозицію від Аталанти. Клуб із Бергамо шукає заміну своєму багаторічному наставнику, Джан П’єро Гасперіні, який може очолити Рому.

Палладіно очолив Фіорентину влітку 2024 року, до цього працював із Монцою. Під керівництвом 41-річного тренера Фіорентина фінішувала шостою в турнірній таблиці Серії А та вийшла до півфіналу Ліги конференцій.