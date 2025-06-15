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Троє гравців молодіжної збірної України отримали найвищий бал за матч з Фінляндією на Євро-2025

Станіслав Лисак — 15 червня 2025, 22:17
Троє гравців молодіжної збірної України отримали найвищий бал за матч з Фінляндією на Євро-2025
УАФ

Одразу троє гравців молодіжної збірної України U-21 отримали один найвищий бал за переможний матч із Фінляндією в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2025 серед гравців до 21 року.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Владислава Ваната, Арсенія Батагова та Руслана Нещерета на 7,5.

Ванат відзначився першим забитим голом, Батагов украй надійно відіграв у центрі захисту, а Нещерет відстояв на нуль та здійснив два сейви.

"Синьо-жовті" закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня. У цій зустрічі визначиться учасник плейоф.

Напередодні підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.

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