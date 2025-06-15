Молодіжна збірна України перемогла Фінляндію: огляд матчу Євро-2025

Молодіжна збірна України U-21 обіграла Фінляндію у межах 2 туру групового етапу чемпіонату Європи-2025.

Огляд матчу

"Синьо-жовті" володіли перевагою у першому таймі, яка втілилась у гол Владислава Ваната. Після перерви подвоїв перевагу Максим Брагару, який скористався помилкою голкіпера.

Чемпіонат Європи з футболу-2025 (U-21)

2-й тур, група D, 15 червня

Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Ванат, 0:2 – 49 Брагару

Фінляндія: Бергстрем, Валліус (Ілітолва, 80), Коскі, Пелтола (Хіріляйнен, 54), Янссон, Галвез, Вяянянен (к), Мархієв (Скітта, 46), Талвітіє (Терхо, 54), Ліїматта (Піїхтя, 73), Кескінен.

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Козік (Салюк, 69), Батагов, Бражко (к), Брагару (Волошин, 62), Очеретько (Рубчинський, 62), Ярмолюк, Велетень (Смоляков, 90+2), Ванат (В'юнник, 69).

Попереджені: Коскі (80) — Бражко (55), Ярмолюк (66), Салюк (71), Михавко (74).

Вилучений: Бражко (90+1, повторне попередження)

"Синьо-жовті" закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня. У цій зустрічі визначиться учасник плейоф.

Напередодні підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.