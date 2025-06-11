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Збірна Польщі без Левандовського поступилась Фінляндії: огляд матчу відбору на ЧС-2026

11 червня 2025, 08:29
Збірна Польщі без Левандовського поступилась Фінляндії: огляд матчу відбору на ЧС-2026
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Збірна Фінляндії вдома обіграла Польщу у межах європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Огляд матчу

Гру призупиняли через надзвичайну ситуацію на трибунах. Одному з уболівальників на трибунах стало зле, йому знадобилася термінова медична допомога.

Як повідомляється, людину намагалися реанімувати прямо на стадіоні. Точна інформація про її стан наразі невідома, триває медичне втручання. На момент зупинки рахунок у матчі був 2:1 на користь збірної Фінляндії.

Згодом гру продовжили. Після закінчення основного часу арбітр компенсував 11 хвилин, проте цього не вистачило полякам, щоб зрівняти рахунок.

Чемпіонат світу 2026 – кваліфікація
4 тур, 10 червня
Група G

Фінляндія – Польща 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Пох'янпало, 2:0 – 64 Каллман, 2:1 – 69 Ківьор

Нагадаємо, червневий збір збірної Польщі пропускає нападника Роберт Левандовський. Форварда розлютило рішення головного тренера, який забрав у нього пов’язку капітана.

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