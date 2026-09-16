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Україна попросила Фінляндію перенести матч Ліги націй проти Білорусі на нейтральну територію

Олег Дідух — 16 вересня 2026, 14:10
Україна попросила Фінляндію перенести матч Ліги націй проти Білорусі на нейтральну територію

Посольство України у Фінляндії направило дипломатичну ноту в МЗС Фінляндії з проханням перенести домашній матч футбольної збірної Фінляндії в Лізі націй проти Білорусі на нейтральну територію.

Про це повідомляє Iltalehti.

Фінляндія потрапила в одну групу з Білоруссю в Лізі націй УЄФА. Домашній для фінів поєдинок повинен пройти 29 вересня. Спершу фінська сторона планувала провести поєдинок на нейтральній території, проте згодом в якості місця проведення матчі затвердили Гельсінкі. При цьому, виручку від продажу онлайн-квитків планували направити на підтримку України.

Проте посол України в Фінляндії Михайло Видойник висловив сподівання, що фіни перенесуть домашній поєдинок на нейтральну територію. Зазначимо, що Білорусь проводити свої домашній матчі на території власної країни не має права, і свій номінально домашній матч проти Фінляндії проведе в Будапешті.

Раніше повідомлялося про те, що УЄФА змінила формат Ліги націй.

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