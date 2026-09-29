Фінські ультрас перед матчем із Білоруссю вивісили банер із Лукашенком

Фінські вболівальники перед матчем зі збірною Білорусі в Лізі націй вивісили банер, на якому сова тримає у кігтях таргана, схожого на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос у Телеграм-каналі Zorya Londonsk.

"Ваш час ще прийде", – йдеться на банері ультрас.

Зазначимо, що збірна Фінляндії вийшла на розминку перед грою у футболках із написом: "Ми виступаємо за мир".

Зустріч команд відбувається на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Футбольна асоціація Фінляндії спочатку планувала провести домашній матч на нейтральному полі, однак у травні змінила своє рішення.

У Футбольній асоціації пояснили це, зокрема, змінами в політиці Міжнародного олімпійського комітету щодо статусу російських та білоруських спортсменів, а також позицією команди та вболівальників.

Зазначимо, що попри статус Білорусі як союзниці Росії, її національна збірна продовжує брати участь у міжнародних змаганнях. Утім, усі свої домашні матчі команда змушена проводити на нейтральних полях.

Раніше УЄФА дозволив білоруським юнацьким командам виступати у російському чемпіонаті.