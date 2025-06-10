Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Нідерланди познущалися над Мальтою, Фінляндія не дограла матч проти Польщі у відборі на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 10 червня 2025, 23:56
Нідерланди познущалися над Мальтою, Фінляндія не дограла матч проти Польщі у відборі на ЧС-2026
FIFA

Сьогодні, 10 червня, відбулися чергові матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Зокрема, Нідерланди познущалися над Мальтою, забивши 8 сухих м'ячів, Румунія перемогла Кіпр, Австрія розбила Сан-Марино, Сербія впевнено переграла Андорру, а Латвія зіграла внічию з Албанією.

Водночас матч між Фінляндією та Польщею було призупинено у другому таймі через надзвичайну ситуацію на трибунах. Одному з уболівальників на трибунах стало зле, йому знадобилася термінова медична допомога.

Як повідомляється, людину намагалися реанімувати прямо на стадіоні. Точна інформація про її стан наразі невідома, триває медичне втручання. На момент зупинки рахунок у матчі був 2:1 на користь збірної Фінляндії.

Чемпіонат світу 2026 – кваліфікація
4 тур, 10 червня

Група G

Нідерланди – Мальта 8:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 9 Депай (пен), 2:0 – 16 Депай, 3:0 – 20 Ван Дейк, 4:0 – 61 Сімонс, 5:0 – 74 Мален, 6:0 – 78 Ланг, 7:0 – 80 Мален, 8:0 – 90+2 Ван де Вен

Фінляндія – Польща 2:1 (призупинено)

Голи: 1:0 – 31 Пох'янпало, 2:0 – 64 Каллман, 2:1 – 69 Ківьор

Група H

Румунія – Кіпр 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 43 Тенасе, 2:0 – 45+2 Ман

Сан-Марино – Австрія 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 3 Арнаутович, 0:2 – 11 Грегорвич, 0:3 – 15 Арнаутович, 0:4 – 27 Баумгартнер

Група К

Латвія – Албанія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 29 Черномордійс (аг), 1:1 – 45+4 Чорномордійс

Сербія – Андорра 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Мітрович, 2:0 – 24 Мітрович, 3:0 – 53 Мітрович (пен)

Нагадаємо, 9 травня Хорватія декласувала Чехію.

Збірна Польщі з футболу Збірна Нідерландів з футболу Збірна Албанії з футболу Збірна Сербії з футболу Збірна Фінляндії з футболу Збірна Кіпру з футболу Збірна Андорри з футболу Збірна Мальти з футболу ЧС-2026 збірна Румунії з футболу збірна Сан-Марино з футболу Збірна Латвії з футболу

Збірна Нідерландів з футболу

Зрадив Нідерланди і розкрився в парі з Забарним: усе, що треба знати про нову зірку Реала та Іспанії
Збірна Англії з голом Кейна обіграла Андорру в кваліфікації чемпіонату світу 2026
Обігрував у фіналі Євро Лобановського: помер відомий нідерландський фахівець
Де Йонг має намір залишитися в Барселоні
Шість голів та серія пенальті: огляд матчу Іспанія – Нідерланди

Останні новини