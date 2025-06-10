Нідерланди познущалися над Мальтою, Фінляндія не дограла матч проти Польщі у відборі на ЧС-2026

Сьогодні, 10 червня, відбулися чергові матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Зокрема, Нідерланди познущалися над Мальтою, забивши 8 сухих м'ячів, Румунія перемогла Кіпр, Австрія розбила Сан-Марино, Сербія впевнено переграла Андорру, а Латвія зіграла внічию з Албанією.

Водночас матч між Фінляндією та Польщею було призупинено у другому таймі через надзвичайну ситуацію на трибунах. Одному з уболівальників на трибунах стало зле, йому знадобилася термінова медична допомога.

Як повідомляється, людину намагалися реанімувати прямо на стадіоні. Точна інформація про її стан наразі невідома, триває медичне втручання. На момент зупинки рахунок у матчі був 2:1 на користь збірної Фінляндії.

Чемпіонат світу 2026 – кваліфікація

4 тур, 10 червня

Група G

Нідерланди – Мальта 8:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 9 Депай (пен), 2:0 – 16 Депай, 3:0 – 20 Ван Дейк, 4:0 – 61 Сімонс, 5:0 – 74 Мален, 6:0 – 78 Ланг, 7:0 – 80 Мален, 8:0 – 90+2 Ван де Вен

Фінляндія – Польща 2:1 (призупинено)

Голи: 1:0 – 31 Пох'янпало, 2:0 – 64 Каллман, 2:1 – 69 Ківьор

Група H

Румунія – Кіпр 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 43 Тенасе, 2:0 – 45+2 Ман

Сан-Марино – Австрія 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 3 Арнаутович, 0:2 – 11 Грегорвич, 0:3 – 15 Арнаутович, 0:4 – 27 Баумгартнер

Група К

Латвія – Албанія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 29 Черномордійс (аг), 1:1 – 45+4 Чорномордійс

Сербія – Андорра 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Мітрович, 2:0 – 24 Мітрович, 3:0 – 53 Мітрович (пен)

Нагадаємо, 9 травня Хорватія декласувала Чехію.