Найкращий бомбардир в історії збірної Фінляндії оголосив про завершення кар'єри

Найкращий бомбардир в історії збірної Фінляндії Теему Пуккі ухвалив рішення завершити кар'єру у 36 років.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

Футбол дав мені набагато більше, ніж я міг собі уявити, коли був маленьким хлопчиком Завдяки футболу я побачив світ і набув досвіду, і не думаю, що десь ще я міг би отримати щось подібне до футболу. Не завжди було весело, і не завжди я міг насолоджуватися цим, але любов до футболу залишилася – завжди. Велика подяка чудовим клубам та їхнім уболівальникам , – поділився емоціями досвідчений гравець.

Варто зазначити, що офіційно нападник повісить бутси на цвях 8 листопада цього року, після завершення сезону в чемпіонаті Фінляндії.

Пуккі провів у складі своєї національної команди 133 матчі, у яких відзначився 43 голами та 17 асистами. Завдяки цьому показнику 36-річний центральний нападник став найрезультативнішим бомбардиром пугачів в історії.

Окрім того, він другий у списку серед гравців за кількістю проведених матчів у складі збірної Фінляндії. Перше місце зі 137 поєдинками посідає колишній гравець Барселони та Ліверпуля Ярі Літманен.

Міжнародну кар'єру центрфорвард завершив у листопаді 2025 року.

На клубному рівні Пуккі провів близько 676 матчів протягом своєї ігрової кар'єри та записав до свого активу 249 забитих м'ячів та 98 результативних передач.

За цей час він виступав у таких колективах, як КТП, Севілья, Шальке, Брондбю, Норвіч Сіті, Міннесота Юнайтед, Селтік та ГІК, де й завершив кар'єру.

Зокрема, у складі Селтіка він двічі став чемпіоном Шотландії, а будучи гравцем ХІК Гельсінкі двічі виграв внутрішній чемпіонат та Кубок Фінляндії.

Нагадаємо, що напередодні ексфутболіст збірної Німеччини Дієго Демме закінчив свій шлях у футболі.