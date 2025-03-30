Здобули право на полі: ексзірка Реала накинувся на ФІФА через виключення клубу з КЧС-2025

Хавбек Леона Хамес Родрігес розкритикував ФІФА за рішення виключити його клуб з участі в клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Слова 33-річного колумбійця наводить Daily Mail.

Нещодавно міжнародний керівний орган футболу прийняв рішення позбавити мексиканський колектив права на участь у турнірі. Все через те, що власник Леона володіє іншим клубом, який також братиме у КЧС-2025.

Це рішення дуже не сподобалося Родрігесу, який заявив, що його команда за правилами виборола своє місце у турнірі.

"Я вважаю, що це велика несправедливість. Ми всі в це віримо. Ми виграли (право брати участь у КЧС) на полі. Клубу та гравцям боляче від цього. Якщо подумати, то це несправедливо. Команда, яка нас замінить, буде заплямована, футбол буде заплямований. Так багато вболівальників планували поїхати на турнір, як ви повідомите їм, що вони не можуть поїхати? У мене багато запитань з цього приводу. Це дивно. Я думаю, що ФІФА повинна зібратися з думками. Футбол заплямований цим рішенням", – заявив Хамес.

На даний момент ще невідомо, хто посяде місце Леона на груповому етапі оновленного клубного чемпіонату світу 2025 року. Нагадаємо, що КЧС-2025 проходитиме в США з 15 червня по 13 липня.

Хамес Родрігес приєднався до Леона по ходу зимового трансферного вікна, перейшовши з Райо Вальєкано на правах вільного агента. За нову команду півзахисник провів 11 матчів, у яких відзначився 2 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, що минулої ночі інший учасник КЧС-2025, а саме Інтер Маямі здобув перемогу завдяки голу Ліонеля Мессі.