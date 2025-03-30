Забив у третьому матчі поспіль: гол Мессі допоміг Інтеру перемогти та захопити лідерство в МЛС

Минулої ночі в межах регулярного сезону МЛС відбувся матч, у якому Інтер Маямі переміг Філадельфію Юніон з рахунком 2:1.

Другий гол поєдинку на свій рахунок записав форвард клубу з Флориди Ліонель Мессі. На 57-й хвилині гравці Інтера втекли в контратаку, наприкінці якої Луїс Суарес віддав пас на свого аргентинського одноклубника.

Мессі переклав м'яч під праву ногу та пробив точно в дальній кут воріт суперника, зробивши рахунок 2:0.

Відео голу Ліонеля Мессі

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МЛС – регулярний сезон

30 березня

Інтер Маямі – Філадельфія Юніон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Тейлор, 2:0 – 57 Мессі, 2:1 – 80 Газдаг.

Мессі відзначився результативним ударом у третьому матчі поспіль. До цього він пропустив три гри, а перед ними 37-річний форвард забив два голи та віддав два асисти у трьох іграх поспіль.

Завдяки цій перемозі Інтер обійшов Філадельфію у турнірній таблиці та захопив лідерство Східної конференції. Команда з Маямі заробила 13 очок за п'ять стартових турів.

Турнірна таблиця Східної конференції МЛС

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Нагадаємо, що вчора, 29 березня, Ліонель Мессі втратив свій легіонерський рекорд в Ла Лізі за кількістю проведених матчів.