ФІФА суттєво збільшить кількість учасників жіночого чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу прийняла рішення збільшити кількість країн-учасниць жіночого чемпіонату світу до 48 збірних.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зазначається, що нововведення буде діяти з 2031 року. Наразі на жіночому мундіалі змагаються 32 команди (починаючи з 2023 року). ЧС у новому форматі матиме 12 груп, що збільшить загальну кількість матчів з 64 до 104, а турнір триматиме на один тиждень довше.

"Йдеться не лише про те, що на 16 команд більше грає на Чемпіонаті світу з футболу серед жінок, але й про наступні кроки щодо жіночого футболу загалом, гарантуючи, що більше асоціацій-членів ФІФА матимуть можливість отримати користь від турніру для розвитку своїх структур жіночого футболу з цілісної точки зору", – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.

Раніше стало відомо, які країни претендують на проведення жіночих чемпіонатів світу 2031 і 2035 років.