Названі країни-претенденти на проведення жіночих ЧС 2031 і 2035 років

США та Велика Британія є єдиними претендентами на проведення чемпіонатів світу з футболу серед жінок 2031 і 2035 років відповідно.

Про це повідомляє The Athletic, посилаючись на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно.

"Можу підтвердити, що ми отримали одну заявку на 2031 рік, і одну на 2035. Заявка на 2031 рік – від США та, можливо, інших країн зони КОНКАКАФ", – заявив Інфантіно на щорічному конгресі УЄФА в Белграді.

Таким чином, боротьби між різними заявками за право проведення чемпіонатів світу 2031 і 2035 років не буде. Раніше про свої наміри поборотися за проведення ЧС-2035 оголошували Іспанія, Португалія та Марокко, проте вони свою заявку так і не подали. Термін пройму заявок завершився три дні тому.

У 2027 році жіночий чемпіонат світу відбудеться в Бразилії. У 2031 році ФІФА планує розширити жіночий ЧС до 48 команд за прикладом чоловічого.

Раніше повідомлялося про те, що Україна зберегла 25 місце в рейтингу ФІФА.