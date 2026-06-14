ФІФА попросила збірну Єгипту забрати сім зірок з форми за чотири місяці до початку ЧС-2026

Прессекретар Федерації футболу Єгипту Мохамед Морад Табет заявив, що ФІФА попросила забрати з форми збірної сім зірок, які символізували сім перемог на Кубку африканських націй.

Його слова передає ESPN.

"Це була звичайна процедура: чотири місяці тому ФІФА повідомила Футбольну асоціацію про те, що під час матчів чемпіонату світу на футболках національної збірної не можна розміщувати зірки Кубка африканських націй.

Це було повідомлення, це був лише звичайний крок. Збірна вже передбачала це і заздалегідь вжила необхідних заходів".

Зазначимо, що згідно з регламентом ФІФА форми, які використовуватимуться на чемпіонаті світу, мають містити лише символіку тріумфів, здобутих тільки на самих мундіалях.

Винятком є лише збірна Уругваю, якій дозволено носити уніформу з чотирма зірками, які символізують перемоги на ЧС 1930 та 1950 років та звитяги на Олімпійських іграх 1924 та 1928 років.

Зауважимо, що Єгипет у межах групового етапу ЧС-2026 зіграє проти Бельгії (15 червня о 22:00 за київським часом), Нової Зеландії (22 червня о 04:00) та Ірану (27 червня о 06:00).

Напередодні повідомлялося про стан здоров'я головної зірки "фараонів" Мохаммеда Салаха.