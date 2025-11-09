Українська правда
ФА Ірландії звернулась до УЄФА з проханням відсторонити Ізраїль від змагань

Володимир Максименко — 9 листопада 2025, 12:31
Футбольна асоціація Ірландії продовжує свою боротьбу проти Ізраїля через війну в Палестині.

Про це повідомляє ESPN.

Чиновники подали клопотання до УЄФА з проханням виключити Ізраїль та їхні клуби з усіх змагань під егідою федерації, а первинну ініціативу проявив місцевий клуб Богеміас.

У заяві ФА йдеться про два основоположні порушення, через які пропонується виключити Ізраїль:

  • Організація футбольної діяльності на окупованій території без згоди палестинської ФА;
  • Нездатність ізраїльської асоціації вести ефективну політику проти расизму;

Наступне засідання Виконкому УЄФА, на якому розглядатиметься це подання, відбудеться третього грудня у Ньйоні.

Вже тривалий час ФІФА та УЄФА перебувають під великим міжнародним політичним тиском. Від них вимагають забанити ізраїльські команди, як це зробили з Росією у 2022 році. 

Раніше Норвегія активно просувала ідею виключити Ізраїль та їхні клуби з ФІФА, проте цього так і не сталось.

