ФІФА оголосила дату та час жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026

Визначено дату та час проведення жеребкування плейоф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Так, церемонія відбудеться 20 листопада у Цюриху, час початку – 14:00 за київським часом. В прямому етері подію транслюватиме сайт ФІФА, FIFA+ та відповідні медіапартнери.

Жеребкування пройде за два дні після завершення листопадового міжнародного вікна, після якого стануть відомі 42 учасники мундіалю.

Останні шість визначаться за підсумками стиків у березні 2026 року: шість збірних у міжконтинентальному плейоф посперечаються за дві путівки, ще чотири перепустки будуть розіграні в європейському плейоф за участі 16 команд.

Після чотирьох турів відбору на ЧС-2026 збірна України посідає друге місце у своїй групі, маючи 7 балів. Лідирує Франція з 10 очками, а Ісландія йде третьою – 4 бали.

Попереду в команди Сергія Реброва залишилося два вирішальні матчі – проти Франції та Ісландії, які й визначать, чи поїде збірна України на чемпіонат світу у Північній Америці.

Нагадаємо, що основна стадія чемпіонату світу-2026 з футболу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС.